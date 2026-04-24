Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|
24.04.2026 14:13:05
Gentex Corp. Q1 Income Climbs
(RTTNews) - Gentex Corp. (GNTX) released a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $98.45 million, or $0.46 per share. This compares with $94.87 million, or $0.42 per share, last year.
Excluding items, Gentex Corp. reported adjusted earnings of $103.67 million or $0.48 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.1% to $675.44 million from $576.77 million last year.
Gentex Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $98.45 Mln. vs. $94.87 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.42 last year. -Revenue: $675.44 Mln vs. $576.77 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 2.65 B To $ 2.75 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!