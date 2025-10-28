Gerresheimer Aktie

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

Personalie 28.10.2025 16:11:41

Gerresheimer-Aktie schwächer: Chef-Wechsel zum Monatsende

Gerresheimer-Aktie schwächer: Chef-Wechsel zum Monatsende

Dietmar Siemssen legt sein Amt als Gerresheimer-CEO im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Oktober nieder.

Siemssen mache so den Weg für eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des Unternehmens frei, hieß es. Wie der MDAX-Konzern weiter mitteilte, übernimmt Uwe Röhrhoff als Interims-CEO. Der Aufsichtsrat berief Röhrhoff mit Wirkung zum 1. November in den Vorstand der Gesellschaft. Röhrhoff war bereits von 1991 bis 2017 in verschiedenen Managementpositionen für Gerresheimer tätig, zuletzt von 2010 bis 2017 als CEO. Die Berufung von Uwe Röhrhoff zum Interim-CEO schließe die personelle Neuaufstellung des Vorstands zunächst ab, so Gerresheimer.

Via XETRA fällt die Gerresheimer-Aktie zeitweeise um 3,27 Prozent auf 28,44 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Gerresheimer AGmehr Analysen

28.10.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Gerresheimer Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.25 Gerresheimer Neutral UBS AG
13.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
Gerresheimer AG 27,88 -2,92% Gerresheimer AG

