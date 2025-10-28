Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|Personalie
|
28.10.2025 16:11:41
Gerresheimer-Aktie schwächer: Chef-Wechsel zum Monatsende
Siemssen mache so den Weg für eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des Unternehmens frei, hieß es. Wie der MDAX-Konzern weiter mitteilte, übernimmt Uwe Röhrhoff als Interims-CEO. Der Aufsichtsrat berief Röhrhoff mit Wirkung zum 1. November in den Vorstand der Gesellschaft. Röhrhoff war bereits von 1991 bis 2017 in verschiedenen Managementpositionen für Gerresheimer tätig, zuletzt von 2010 bis 2017 als CEO. Die Berufung von Uwe Röhrhoff zum Interim-CEO schließe die personelle Neuaufstellung des Vorstands zunächst ab, so Gerresheimer. Via XETRA fällt die Gerresheimer-Aktie zeitweeise um 3,27 Prozent auf 28,44 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|27,88
|-2,92%
