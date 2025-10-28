Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer von 55 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wandel und Neuorientierung seien ein langer Weg, schrieb der nun für den Hersteller von Spezialverpackungen zuständige Experte Christian Ehmann./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
Unternehmen:
Gerresheimer AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
29,36 €
Abst. Kursziel*:
2,18%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
29,10 €
Abst. Kursziel aktuell:
3,09%
Analyst Name::
Christian Ehmann
KGV*:
|06:49
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
