BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
23.02.2026 18:49:47
Gewerkschaft protestiert: BASF versilbert Tausende Werkswohnungen
Der Chemieriese BASF kämpft seit mehreren Jahren mit der weltweit schwächeren Konjunktur. Am Stammsitz in Ludwigshafen hat der Dax-Konzern bereits den Rotstift gezückt. Nun macht das Unternehmen zum Entsetzen der Gewerkschaft auch einen Teil seiner Werkswohnungen zu Geld.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
