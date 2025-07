Gewinne in Europa: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain

So performte der STOXX 50 am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Zum Handelsende notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,53 Prozent stärker bei 4 572,81 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 555,15 Zählern und damit 0,138 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 548,88 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 555,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 579,91 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 2,46 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.06.2025, einen Stand von 4 586,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2025, lag der STOXX 50 bei 4 107,13 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 10.07.2024, mit 4 516,74 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 4,00 Prozent auf 44,48 GBP), BAT (+ 3,00 Prozent auf 37,07 GBP), AstraZeneca (+ 2,55 Prozent auf 106,26 GBP), GSK (+ 2,07 Prozent auf 14,55 GBP) und Unilever (+ 1,87 Prozent auf 45,28 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-3,95 Prozent auf 59,38 EUR), Allianz (-2,22 Prozent auf 348,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 30,56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,28 Prozent auf 569,40 EUR) und Rolls-Royce (-0,91 Prozent auf 9,75 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 22 080 153 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 309,728 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

