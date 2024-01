Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus

Der STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch am Donnerstagmorgen.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 4 038,40 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,176 Prozent stärker bei 4 040,50 Punkten, nach 4 033,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 042,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 033,37 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,43 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 065,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 917,68 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 915,11 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 1,31 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 124,90 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 7,45 Prozent auf 113,25 CHF), Rio Tinto (+ 1,39 Prozent auf 54,57 GBP), Glencore (+ 0,68 Prozent auf 4,22 GBP), SAP SE (+ 0,52 Prozent auf 145,58 EUR) und RELX (+ 0,31 Prozent auf 32,31 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil National Grid (-1,40 Prozent auf 10,23 GBP), Nestlé (-0,85 Prozent auf 97,35 CHF), Roche (-0,75 Prozent auf 245,40 CHF), Allianz (-0,71 Prozent auf 243,10 EUR) und Diageo (-0,67 Prozent auf 27,31 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 237 903 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 437,493 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at