Gewinne in Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu

Der TecDAX machte am Abend Gewinne.

Zum Handelsschluss notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent fester bei 3 268,37 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 497,818 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,033 Prozent höher bei 3 240,88 Punkten, nach 3 239,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 294,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 240,88 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,63 Prozent nach unten. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 03.04.2024, bei 3 406,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 324,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 265,15 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,69 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 175,55 Zählern.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 6,27 Prozent auf 74,60 EUR), HENSOLDT (+ 5,78 Prozent auf 37,70 EUR), Nemetschek SE (+ 4,06 Prozent auf 83,25 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 3,73 Prozent auf 38,36 EUR) und Nagarro SE (+ 2,35 Prozent auf 74,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen freenet (-3,01 Prozent auf 25,16 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,93 Prozent auf 44,65 EUR), 1&1 (-1,46 Prozent auf 16,18 EUR), EVOTEC SE (-1,36 Prozent auf 9,76 EUR) und JENOPTIK (-0,79 Prozent auf 25,02 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 041 408 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 198,078 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at