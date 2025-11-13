JENOPTIK Aktie

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie habe einen starken Auftragseingang verbucht, schrieb Lasse Stueben am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts. Dieser habe die Erwartungen locker übertroffen und für eine widerstandsfähige Profitabilität gesorgt. Aufträge im Zusammenhang mit Rüstung seien die positive Überraschung gewesen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,96 € 		Abst. Kursziel*:
38,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,76%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

