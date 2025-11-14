JENOPTIK Aktie
|19,72EUR
|-0,25EUR
|-1,25%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 21,00 auf 21,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Technologiekonzern habe im dritten Quartal gut abschnitten, eine Trendwende im halbleiterbezogenen Geschäft gebe es aber noch nicht, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Neutral
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
21,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19,11 €
|
Abst. Kursziel*:
12,51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
19,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,03%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
