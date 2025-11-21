JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|JENOPTIK-Investment im Blick
|
21.11.2025 10:04:50
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem JENOPTIK-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die JENOPTIK-Aktie an diesem Tag bei 26,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, hätte er nun 371,747 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2025 7 141,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,21 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,59 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte JENOPTIK einen Börsenwert von 1,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JENOPTIK
Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29