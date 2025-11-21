TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in JENOPTIK eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem JENOPTIK-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die JENOPTIK-Aktie an diesem Tag bei 26,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, hätte er nun 371,747 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2025 7 141,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,21 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,59 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte JENOPTIK einen Börsenwert von 1,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at