Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Gewinnen

Am Dienstag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,36 Prozent stärker bei 3 354,44 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 531,596 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,153 Prozent höher bei 3 347,67 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 342,55 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 355,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 347,67 Punkten lag.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Stand von 3 326,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 274,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 3 302,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 0,898 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 2,99 Prozent auf 25,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,14 Prozent auf 62,00 EUR), AIXTRON SE (+ 2,02 Prozent auf 21,72 EUR), Infineon (+ 1,24 Prozent auf 31,81 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,09 Prozent auf 74,50 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil ATOSS Software (-0,60 Prozent auf 133,40 EUR), TeamViewer (-0,41 Prozent auf 10,84 EUR), Sartorius vz (-0,33 Prozent auf 242,90 EUR), Kontron (-0,21 Prozent auf 19,31 EUR) und United Internet (-0,20 Prozent auf 20,40 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 120 578 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 228,377 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,52 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at