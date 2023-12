Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind

Mit dem Dow Jones ging es am Abend aufwärts.

Zum Handelsende stieg der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,43 Prozent auf 36 404,93 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,109 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,450 Prozent schwächer bei 36 084,82 Punkten in den Montagshandel, nach 36 247,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 36 416,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 36 231,19 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 34 283,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 34 663,72 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33 476,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 9,86 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 36 416,18 Punkte. Bei 31 429,82 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Intel (+ 4,31 Prozent auf 44,54 USD), Honeywell (+ 2,97 Prozent auf 200,39 USD), Nike (+ 2,33 Prozent auf 118,61 USD), Cisco (+ 2,09 Prozent auf 49,39 USD) und Home Depot (+ 1,49 Prozent auf 331,33 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Verizon (-1,52 Prozent auf 37,67 USD), Apple (-1,29 Prozent auf 193,18 USD), UnitedHealth (-1,11 Prozent auf 543,68 USD), Microsoft (-0,78 Prozent auf 371,30 USD) und Walgreens Boots Alliance (-0,69 Prozent auf 23,00 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 19 015 676 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,829 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at