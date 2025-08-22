Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus

Letztendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,54 Prozent nach oben auf 23 498,12 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,183 Prozent höher bei 23 184,99 Punkten in den Handel, nach 23 142,58 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 23 140,04 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 575,36 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,819 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 063,58 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 22.05.2025, bei 21 112,47 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.08.2024, bei 19 491,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 12,03 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23 969,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Zoom Communications (+ 12,71 Prozent auf 82,47 USD), Enphase Energy (+ 10,41 Prozent auf 38,18 USD), Align Technology (+ 6,33 Prozent auf 149,57 USD), Old Dominion Freight Line (+ 6,26 Prozent auf 159,13 USD) und ON Semiconductor (+ 6,23 Prozent auf 51,85 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Intuit (-5,03 Prozent auf 662,66 USD), CSX (-3,60 Prozent auf 34,58 USD), Lucid (-2,87 Prozent auf 2,03 USD), Workday A (-2,77 Prozent auf 221,27 USD) und T-Mobile US (-2,41 Prozent auf 251,95 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 42 401 025 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,690 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,26 zu Buche schlagen. Mit 5,82 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at