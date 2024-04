Gewinne in New York: NASDAQ 100 schlussendlich fester

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,51 Prozent fester bei 17 471,47 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,502 Prozent auf 17 297,24 Punkte an der Kurstafel, nach 17 210,89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 277,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 513,31 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Wert von 18 339,44 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, stand der NASDAQ 100 bei 17 404,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, den Wert von 13 000,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,61 Prozent nach oben. Bei 18 464,70 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 5,88 Prozent auf 2,52 USD), Fiserv (+ 4,43 Prozent auf 155,39 USD), Palo Alto Networks (+ 4,19 Prozent auf 293,49 USD), Netflix (+ 4,17 Prozent auf 577,75 USD) und Align Technology (+ 3,68 Prozent auf 311,88 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil PepsiCo (-2,97 Prozent auf 171,22 USD), Cadence Design Systems (-1,14 Prozent auf 281,76 USD), Walgreens Boots Alliance (-0,93 Prozent auf 18,05 USD), CoStar Group (-0,81 Prozent auf 84,62 USD) und Cognizant (-0,63 Prozent auf 67,77 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 16 994 131 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,785 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at