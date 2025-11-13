Die Analysten von Warburg Research haben sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel von 4,9 Euro für die Aktien der heimischen Polytec bestätigt. Der zuständige Experte Marc-René Tonn bewertete die vorgelegten Drittquartalszahlen des Automobilzulieferers in einem herausfordernden Marktumfeld als solide.

Die Umsatzentwicklung im abgelaufenen Quartal lag etwa auf dem Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis EBITDA wuchs zur Vergleichsperiode hingegen deutlich an und lag damit im Rahmen der Schätzungen von Warburg.

Die Erwartungen für die Gewinnentwicklung und die Dividendenausschüttungen des Unternehmens wurden unverändert belassen. Die Prognosen für den Gewinn je Aktie lauten für die Jahre 2025 bis 2027 weiterhin auf 0,24 bzw. 0,46 sowie 0,66 Euro. Die Dividendenschätzung beläuft sich auf 0,05 Euro je Anteilsschein für 2025 und auf 0,15 bzw. 0,20 Euro je Aktie für 2026 bzw. 2027.

An der Wiener Börse notierten die Polytec-Titel am Donnerstagvormittag bei 3,04 Euro.

