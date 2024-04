Gewinne in Zürich: SLI legt mittags zu

Am Donnerstag geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 1 907,85 Punkte nach oben. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,197 Prozent auf 1 910,90 Punkte an der Kurstafel, nach 1 907,14 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 914,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 906,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,835 Prozent nach unten. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 04.03.2024, bei 1 874,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.01.2024, notierte der SLI bei 1 772,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, wies der SLI einen Wert von 1 745,82 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 8,18 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 936,63 Punkte. Bei 1 742,94 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ams (+ 2,35 Prozent auf 1,05 CHF), Julius Bär (+ 1,45 Prozent auf 53,20 CHF), UBS (+ 1,32) Prozent auf 28,40 CHF), Swisscom (+ 1,15 Prozent auf 529,50 CHF) und Sika (+ 1,14 Prozent auf 267,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Givaudan (-2,19 Prozent auf 3 966,00 CHF), Lindt (-1,62 Prozent auf 10 320,00 CHF), Schindler (-1,06 Prozent auf 224,60 CHF), Sandoz (-1,05 Prozent auf 26,33 CHF) und Holcim (-1,03 Prozent auf 80,46 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 706 031 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 252,374 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,78 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

