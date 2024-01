Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Kursplus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SLI auch am dritten Tag der Woche aufwärts.

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,32 Prozent stärker bei 1 771,57 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 773,24 Zählern und damit 0,418 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 765,85 Punkte).

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 769,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 774,69 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,232 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 1 780,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.10.2023, wurde der SLI auf 1 624,86 Punkte taxiert. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 24.01.2023, mit 1 773,65 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,457 Prozent nach oben. Bei 1 789,06 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 2,94 Prozent auf 409,60 CHF), ams (+ 1,67 Prozent auf 2,25 CHF), UBS (+ 1,39 Prozent auf 25,47 CHF), Richemont (+ 1,30 Prozent auf 121,20 CHF) und Straumann (+ 1,23 Prozent auf 132,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Logitech (-2,06 Prozent auf 74,08 CHF), Sandoz (-1,24 Prozent auf 28,74 CHF), Kühne + Nagel International (-1,18 Prozent auf 285,30 CHF), Swatch (I) (-0,84 Prozent auf 201,50 CHF) und Nestlé (-0,73 Prozent auf 95,20 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 617 635 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,225 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 8,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

