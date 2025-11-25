NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.11.2025 17:00:00
Good News for Nvidia Investors
The artificial intelligence (AI) chip giant Nvidia (NASDAQ: NVDA) just reported a strong quarter of earnings and guided for higher revenue in the current quarter than Wall Street analysts had been modeling.That's with management excluding any potential revenue from China, which has previously been a significant market for Nvidia. Geopolitical tensions between the U.S. and China, including tariffs and chip export curbs imposed by the U.S. government, have stalled the business in the country, which could be a material contributor to overall revenue if it gets back on track.While U.S.-China trade relations are far from settled, Nvidia investors recently got some good news on this front.
