NORMA Group Aktie

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WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

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10.06.2026 14:31:20

Goodbye, Norma Jeane: How Marilyn Monroe changed Hollywood

Long seen primarily as a sex symbol, Marilyn Monroe is now viewed as an early advocate for women in Hollywood. On the 100th anniversary of her birth, DW looks at the star who balanced fame and feminist agency.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nach EZB-Leitzinsentscheid: ATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor zurückhaltendem Start -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich empfindlich. Die Wall Street dürfte leicht zulegen. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.
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