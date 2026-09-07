Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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07.09.2026 11:07:57
Google, Cathay Pacific use AI to tackle aviation’s top climate headache
The solution mitigates the warming effects of contrails by adjusting flight pathsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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