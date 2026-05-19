Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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19.05.2026 19:45:00
Google: Von der Such- zur Machmaschine
Die Suchmaschine wird zur KI-Plattform: Agenten, Mini-Apps, automatische Recherchen und Buchungen – und noch weniger Gründe, andere Websites zu besuchen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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