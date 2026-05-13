Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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13.05.2026 20:55:02
Google Details the New Magic Pointer Features Coming to Googlebooks
The new feature will let you highlight a recipe and ask to double all the ingredients, among other tasks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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