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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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10.07.2026 09:56:00
Google kennzeichnet KI-generierte Werbung
Google kennzeichnet ab sofort Werbung, die mit eigenen KI-Tools erstellt wurde. Nutzer können die Kennzeichnung im „My Ad Center“ sehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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