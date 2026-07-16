Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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16.07.2026 14:08:15
Google Ordered to Give A.I. Rivals More Access on Android Smartphones
The decision by European Union regulators is a response to fears that Google will use its vast Android user base to gain an edge in A.I.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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