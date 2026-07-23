Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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23.07.2026 14:05:49

Google Sets the Pace on Hefty A.I. Spending

The technology giant again raised its projections for investing in artificial intelligence. Many on Wall Street still worry about the eventual payoff.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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