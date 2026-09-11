Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
11.09.2026 23:41:07
Google Wallet Rolls Out Full-Screen Redesign For Passes On Android
(RTTNews) - Google under Alphabet Inc. (GOOG) is rolling out a redesigned interface for passes in Google Wallet on Android, following a homepage update that introduced search in May.
The new design expands passes to fill the entire screen and uses the brand's primary colour as the background, replacing the previous smaller card-style layout. Users can scroll down to access actions such as calling associated phone numbers and visiting a company's website. Settings have also been reorganised, allowing users to edit a pass nickname and manage how it is used.
The redesign covers loyalty cards and boarding passes, including manually created passes, while transit cards retain the older interface. Google has also included a rewind icon in the top-right corner that lets users return to the previous design.
The updated interface is now seeing a wider rollout, although brighter branded backgrounds may be more noticeable when using passes at night.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|292,20
|1,97%
|Alphabet C (ex Google)
|289,65
|1,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.