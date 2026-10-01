Alphabet A Aktie

309,85EUR 7,30EUR 2,41%
Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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01.10.2026 13:18:30

Alphabet A (ex Google) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das neue KI-Modell Gemini 4 Argon von Google sei in vielerlei Hinsicht führend und besonders kosteneffizient, schrieb Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Präsentation./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 445,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 344,08 		Abst. Kursziel*:
29,33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 344,08 		Abst. Kursziel aktuell:
29,33%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 310,10 2,50% Alphabet A (ex Google)

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13:10 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
13:06 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:04 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:02 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:02 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:01 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:06 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:59 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:55 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
11:51 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:14 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:13 adidas Buy Deutsche Bank AG
11:13 BAT Buy Deutsche Bank AG
11:12 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
11:09 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:08 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
11:06 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:05 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
11:04 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11:03 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
11:00 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Hold Deutsche Bank AG
10:53 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
10:29 Aroundtown Buy Warburg Research
10:28 NORMA Group Buy Warburg Research
10:16 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:15 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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