Alphabet A Aktie
|309,85EUR
|7,30EUR
|2,41%
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das neue KI-Modell Gemini 4 Argon von Google sei in vielerlei Hinsicht führend und besonders kosteneffizient, schrieb Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Präsentation./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 445,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 344,08
|
Abst. Kursziel*:
29,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 344,08
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,33%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
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