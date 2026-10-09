Alphabet A Aktie
|314,75EUR
|4,30EUR
|1,39%
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Der KI-Agent Gemini für die berufliche Nutzung bringe für jeden etwas, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Pessimisten dürften sich allerdings in ihrer Ansicht bestätigt sehen, dass ein entsprechender Agent für den Verbraucher noch auf sich warten lassen werde./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 425,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 348,29
|
Abst. Kursziel*:
22,02%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 351,26
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,99%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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|22.05.26
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|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|313,05
|0,84%
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|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:18
|Continental Buy
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|13:17
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|UBS AG
|13:16
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13:16
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:16
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:14
|Stellantis Neutral
|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|12:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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