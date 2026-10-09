NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Der KI-Agent Gemini für die berufliche Nutzung bringe für jeden etwas, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Pessimisten dürften sich allerdings in ihrer Ansicht bestätigt sehen, dass ein entsprechender Agent für den Verbraucher noch auf sich warten lassen werde./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:40 / EDT



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