WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

26.11.2025 15:05:00

Google's TPUs Create Another Risk for Nvidia Stock

Up until now, Alphabet's (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) Google has kept its artificial intelligence hardware efforts to itself. The company has been working on its tensor processing units (TPUs) for nearly a decade, unveiling the first iteration back in 2017. This was well ahead of ChatGPT and the subsequent AI boom that catapulted Nvidia (NASDAQ: NVDA) to the forefront of the AI chip market.Originally, Google's TPUs were designed to accelerate computations used by the company's various services. TPUs were later made available to Google Cloud customers for running AI workloads. Google's TPUs are application-specific integrated circuits (ASICs), which are designed at the hardware level to perform specific tasks efficiently. This contrasts with Nvidia's GPUs, which are more general-purpose processors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
26.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
20.11.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
20.11.25 NVIDIA Buy UBS AG
20.11.25 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
