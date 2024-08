Gute Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,36 Prozent auf 4 711,61 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,983 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,325 Prozent auf 4 710,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4 694,92 Punkten am Vortag.

Bei 4 724,48 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 707,62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,528 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 5 043,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, bei 5 080,29 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 14.08.2023, bei 4 330,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 4,41 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Stellantis (+ 2,15 Prozent auf 14,16 EUR), adidas (+ 1,45 Prozent auf 216,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,25 Prozent auf 58,16 EUR), BMW (+ 1,16 Prozent auf 80,24 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,05 Prozent auf 442,00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 186,15 EUR), BASF (+ 0,14 Prozent auf 41,52 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,16 Prozent auf 134,48 EUR), Allianz (+ 0,23 Prozent auf 257,50 EUR) und Eni (+ 0,24 Prozent auf 14,41 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 710 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 317,261 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

