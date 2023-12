Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

So bewegt sich der LUS-DAX am fünften Tag der Woche.

Um 09:27 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent fester bei 16 841,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 16 761,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 971,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 15.11.2023, mit 15 730,50 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 873,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.12.2022, wies der LUS-DAX einen Wert von 13 978,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 19,82 Prozent. Bei 18 246,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,91 Prozent auf 64,71 EUR), BMW (+ 1,85 Prozent auf 104,44 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,63 Prozent auf 49,18 EUR), Deutsche Bank (+ 1,60 Prozent auf 12,16 EUR) und Continental (+ 1,56 Prozent auf 76,88 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Symrise (-8,58 Prozent auf 97,00 EUR), Beiersdorf (-0,79 Prozent auf 131,90 EUR), adidas (-0,65 Prozent auf 196,12 EUR), Henkel vz (-0,38 Prozent auf 72,96 EUR) und SAP SE (-0,36 Prozent auf 142,02 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 435 497 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 171,361 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at