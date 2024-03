Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag freundlich

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,69 Prozent stärker bei 39 553,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,294 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,143 Prozent auf 39 338,32 Punkte an der Kurstafel, nach 39 282,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 39 461,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 39 609,95 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,363 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 972,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, wies der Dow Jones 37 656,52 Punkte auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2023, einen Stand von 32 432,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 4,88 Prozent zu. 39 889,05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 4,11 Prozent auf 130,68 USD), Intel (+ 2,89 Prozent auf 43,21 USD), Boeing (+ 1,82 Prozent auf 190,92 USD), Amgen (+ 1,76 Prozent auf 286,73 USD) und 3M (+ 1,69 Prozent auf 104,36 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-1,98 Prozent auf 299,76 USD), Visa (-0,90 Prozent auf 278,08 USD), Microsoft (-0,37 Prozent auf 420,09 USD), Walmart (-0,17 Prozent auf 60,41 USD) und Cisco (-0,07 Prozent auf 49,52 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8 017 942 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,943 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

2024 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,58 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

