Profitable McDonalds-Investition? 06.11.2025 16:05:18

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in McDonalds eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.11.2015 wurden McDonalds-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen McDonalds-Anteile an diesem Tag bei 113,31 USD. Bei einem McDonalds-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,825 McDonalds-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 697,64 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 05.11.2025 auf 305,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 169,76 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte McDonalds einen Börsenwert von 213,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

