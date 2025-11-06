McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Profitable McDonalds-Investition?
|
06.11.2025 16:05:18
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 06.11.2015 wurden McDonalds-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen McDonalds-Anteile an diesem Tag bei 113,31 USD. Bei einem McDonalds-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,825 McDonalds-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 697,64 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 05.11.2025 auf 305,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 169,76 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte McDonalds einen Börsenwert von 213,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
Analysen zu McDonald's Corp.mehr Analysen
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
