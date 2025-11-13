McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Langfristige Investition
|
13.11.2025 16:03:46
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit McDonalds-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die McDonalds-Aktie an diesem Tag 297,35 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33,630 McDonalds-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 10 322,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 306,94 USD belief. Mit einer Performance von +3,23 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war McDonalds zuletzt 218,72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
