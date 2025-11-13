Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in McDonalds-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit McDonalds-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die McDonalds-Aktie an diesem Tag 297,35 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33,630 McDonalds-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 10 322,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 306,94 USD belief. Mit einer Performance von +3,23 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war McDonalds zuletzt 218,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at