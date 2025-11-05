McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

Zahlen vorgelegt 05.11.2025 20:38:38

McDonald's-Aktie fester: Umsatz und Gewinn steigen

McDonald's-Aktie fester: Umsatz und Gewinn steigen

Der Fastfood-Konzern McDonald's hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und mehr verdient.

Die Burger-Kette profitierte dabei davon, dass die Kunden in den USA mehr Geld bei ihren Besuchen ausgaben. Die Aktie legt im NYSE-Handel zeitweise 2,51 Prozent auf 306,72 US-Dollar zu.

Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um drei Prozent auf knapp 7,1 Milliarden US-Dollar (rund 6,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Auf vergleichbarer Basis lag das Umsatzwachstum bei 3,6 Prozent - angetrieben vom ausländischen Geschäft vor allem in Deutschland und Australien. Aber auch in den USA griffen mehr Verbraucher wieder zu Burger, Pommes Frites & Co. Hier lag das vergleichbare Wachstum bei 2,4 Prozent. Zurückzuführen sei dies vor allem durch höhere Ausgaben der Kunden, so der Konzern laut Mitteilung.

Das operative Ergebnis verbesserte sich um fünf Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen rund 2,28 Milliarden Dollar nach 2,26 Milliarden im Jahr zuvor. Hier hatten Analysten etwas mehr erwartet.

McDonald's hat im Berichtzeitraum versucht, mit neuen Angeboten und Werbeaktionen Kunden in die Restaurants zu locken. Dazu gehörten Preissenkungen bei bestimmten Menüs und Angebote wie "buy one, add one for $1".

/err/mne/stk

CHICAGO (dpa-AFX)

