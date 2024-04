Gute Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in Grün

Um 20:02 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,60 Prozent aufwärts auf 38 313,73 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13,039 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,089 Prozent auf 38 052,09 Punkte an der Kurstafel, nach 38 085,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 38 337,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38 065,05 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,516 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.03.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39 282,33 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38 109,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33 301,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,59 Prozent zu. Bei 39 889,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. 37 122,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 3,63 Prozent auf 179,97 USD), Microsoft (+ 2,70 Prozent auf 409,81 USD), Goldman Sachs (+ 1,83 Prozent auf 427,72 USD), Caterpillar (+ 1,81 Prozent auf 344,11 USD) und Verizon (+ 1,45 Prozent auf 39,79 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Intel (-9,71 Prozent auf 31,70 USD), IBM (-0,87 Prozent auf 167,44 USD), Procter Gamble (-0,61 Prozent auf 161,56 USD), Johnson Johnson (-0,46 Prozent auf 146,15 USD) und American Express (-0,43 Prozent auf 236,07 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 16 589 707 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,831 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,86 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

