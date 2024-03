Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag

Um 17:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,02 Prozent höher bei 39 767,76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13,296 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,750 Prozent tiefer bei 39 461,98 Punkten in den Handel, nach 39 760,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 39 848,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 39 717,25 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,906 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 28.02.2024, bei 38 949,02 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, bei 37 710,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.03.2023, wurde der Dow Jones mit 32 394,25 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,44 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39 889,05 Punkten. 37 122,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walt Disney (+ 1,34 Prozent auf 122,60 USD), Intel (+ 1,25 Prozent auf 44,32 USD), Verizon (+ 0,99 Prozent auf 41,95 USD), 3M (+ 0,75 Prozent auf 105,37 USD) und Chevron (+ 0,59 Prozent auf 157,27 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Apple (-1,17 Prozent auf 171,28 USD), Home Depot (-0,60 Prozent auf 383,57 USD), Nike (-0,52 Prozent auf 93,64 USD), Microsoft (-0,37 Prozent auf 419,85 USD) und Salesforce (-0,33 Prozent auf 300,39 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9 067 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,900 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at