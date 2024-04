Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Gewinnen

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,89 Prozent höher bei 1 792,91 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,034 Prozent auf 1 776,43 Punkte an der Kurstafel, nach 1 777,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 795,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 776,43 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 0,270 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, notierte der ATX Prime bei 1 693,64 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 12.01.2024, den Wert von 1 710,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 629,15 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 4,60 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 802,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Andritz (+ 2,72 Prozent auf 58,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,49 Prozent auf 47,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,41 Prozent auf 119,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,77 Prozent auf 19,01 EUR) und Verbund (+ 1,69 Prozent auf 72,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Warimpex (-5,13 Prozent auf 0,74 EUR), Frequentis (-3,30 Prozent auf 26,40 EUR), Marinomed Biotech (-1,73 Prozent auf 19,85 EUR), Flughafen Wien (-1,57 Prozent auf 50,20 EUR) und ZUMTOBEL (-1,35 Prozent auf 5,84 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 84 765 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 23,676 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

