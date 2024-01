Gute Stimmung in Wien: ATX zum Start auf grünem Terrain

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX auch am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent auf 3 452,53 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 113,412 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,014 Prozent fester bei 3 447,44 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 446,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 447,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 458,57 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, notierte der ATX bei 3 434,97 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 30.10.2023, den Wert von 3 060,24 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.01.2023, den Wert von 3 356,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 1,19 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 471,63 Punkte. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 0,72 Prozent auf 28,00 EUR), BAWAG (+ 0,58 Prozent auf 48,54 EUR), Wienerberger (+ 0,46 Prozent auf 30,78 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,23 Prozent auf 21,70 EUR) und EVN (+ 0,20 Prozent auf 25,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-1,93 Prozent auf 23,42 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,11 Prozent auf 44,50 EUR), Telekom Austria (-0,38 Prozent auf 7,96 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,16 Prozent auf 124,60 EUR) und Verbund (-0,07 Prozent auf 75,55 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16 341 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 26,160 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,89 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at