Gute Stimmung in Wien: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im ATX

Schlussendlich agierten die Anleger in Wien vorsichtiger.

Schlussendlich ging der ATX nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 3 537,13 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,106 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 3 536,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 535,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 531,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 572,69 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bewegte sich der ATX bei 3 378,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 412,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, lag der ATX bei 3 209,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,67 Prozent nach oben. Bei 3 572,69 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 2,11 Prozent auf 18,85 EUR), Erste Group Bank (+ 1,40 Prozent auf 41,88 EUR), Verbund (+ 1,03 Prozent auf 68,45 EUR), OMV (+ 0,96 Prozent auf 44,28 EUR) und Lenzing (+ 0,78 Prozent auf 32,30 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-3,64 Prozent auf 111,20 EUR), Wienerberger (-2,19 Prozent auf 33,02 EUR), Andritz (-1,73 Prozent auf 56,80 EUR), voestalpine (-1,31 Prozent auf 25,66 EUR) und EVN (-0,82 Prozent auf 24,30 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 673 411 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 23,537 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at