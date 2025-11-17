Zuversicht in Wien: ATX startet im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX auch heute aufwärts.

Am Montag erhöht sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,01 Prozent auf 4 853,71 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 142,818 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,002 Prozent fester bei 4 853,50 Punkten, nach 4 853,39 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 4 844,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 863,16 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.10.2025, wurde der ATX auf 4 578,37 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 4 846,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wurde der ATX mit 3 555,87 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 32,73 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 4 957,53 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell PORR (+ 1,69 Prozent auf 27,00 EUR), voestalpine (+ 1,45 Prozent auf 34,94 EUR), STRABAG SE (+ 1,25 Prozent auf 73,00 EUR), Lenzing (+ 1,13 Prozent auf 22,40 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,12 Prozent auf 45,15 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Schoeller-Bleckmann (-1,57 Prozent auf 28,30 EUR), OMV (-1,50 Prozent auf 48,74 EUR), Andritz (-0,39 Prozent auf 63,60 EUR), CPI Europe (-0,37 Prozent auf 16,20 EUR) und Erste Group Bank (-0,33 Prozent auf 90,50 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 126 331 Aktien gehandelt. Mit 35,263 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,87 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

