NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
22.12.2025 21:36:00
H200-Chips: Nvidia will Mitte Februar mit Lieferungen nach China beginnen
Um Nvidias KI-Chips des Modells H200 gibt es Gerangel zwischen China und den USA. Erste Lieferungen könnten bald stattfinden. Die Entscheidung fällt in Peking.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
22:34
|Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
22:34
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
22:34
|Börse New York in Grün: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
20:04
|Optimismus in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
20:04