Handel in Europa: STOXX 50 mittags im Plus

Um 12:09 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,43 Prozent stärker bei 4 395,38 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,121 Prozent auf 4 381,83 Punkte an der Kurstafel, nach 4 376,55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 381,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 404,85 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 1,45 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 26.03.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 408,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 193,32 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 025,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,41 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 462,29 Punkten. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,34 Prozent auf 174,18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,82 Prozent auf 38,69 EUR), Rio Tinto (+ 1,65 Prozent auf 54,68 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,41 Prozent auf 74,25 EUR) und Glencore (+ 0,89 Prozent auf 4,73 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BASF (-5,54 Prozent auf 48,17 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,07 Prozent auf 410,20 EUR), Zurich Insurance (-0,72 Prozent auf 439,40 CHF), Novartis (-0,72 Prozent auf 89,35 CHF) und AstraZeneca (-0,45 Prozent auf 119,72 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 268 594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 525,283 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. BAT-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,24 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at