Marktbericht 30.09.2025 12:27:35

Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge

Kaum verändert zeigt sich der STOXX 50 am Dienstagmittag.

Am Dienstag gibt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,16 Prozent auf 4 602,27 Punkte nach. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,056 Prozent leichter bei 4 607,13 Punkten, nach 4 609,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 591,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 607,13 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der STOXX 50 4 554,67 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 454,06 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 453,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 6,07 Prozent. Bei 4 826,72 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 1,07 Prozent auf 11,76 GBP), UniCredit (+ 0,97 Prozent auf 63,71 EUR), UBS (+ 0,92 Prozent auf 32,83 CHF), GSK (+ 0,84 Prozent auf 15,31 GBP) und Siemens (+ 0,49 Prozent auf 227,30 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Diageo (-1,10 Prozent auf 17,49 GBP), Rheinmetall (-1,06 Prozent auf 1 967,50 EUR), BP (-1,01 Prozent auf 4,30 GBP), AstraZeneca (-0,88 Prozent auf 109,90 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,84 Prozent auf 26,73 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 581 875 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 319,661 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,60 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Tops und Flops im STOXX 50

