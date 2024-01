Handel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu

Schlussendlich schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 16 972,34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,714 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,293 Prozent höher bei 16 991,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 941,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 16 946,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 999,58 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der DAX einen Wert von 16 751,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, stand der DAX bei 14 716,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 126,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,21 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 999,58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 2,85 Prozent auf 335,30 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,48 Prozent auf 87,46 EUR), Infineon (+ 2,09 Prozent auf 34,22 EUR), Porsche (+ 1,28 Prozent auf 77,72 EUR) und Siemens Energy (+ 1,27 Prozent auf 13,93 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Zalando (-2,37 Prozent auf 19,19 EUR), MTU Aero Engines (-2,35 Prozent auf 216,00 EUR), Bayer (-2,16 Prozent auf 30,08 EUR), Fresenius SE (-1,77 Prozent auf 26,64 EUR) und Continental (-1,51 Prozent auf 75,82 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 867 687 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 187,152 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,75 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

