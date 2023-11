Handel in Frankfurt: DAX mittags im Plus

Am vierten Tag der Woche agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent auf 15 981,14 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,618 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,118 Prozent auf 15 976,62 Punkte an der Kurstafel, nach 15 957,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 15 958,06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 983,87 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0,414 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 23.10.2023, einen Wert von 14 800,72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.08.2023, betrug der DAX-Kurs 15 728,41 Punkte. Vor einem Jahr, am 23.11.2022, wurde der DAX auf 14 427,59 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 13,59 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell RWE (+ 0,82 Prozent auf 38,27 EUR), Deutsche Börse (+ 0,75 Prozent auf 173,80 EUR), SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 142,16 EUR), Beiersdorf (+ 0,55 Prozent auf 128,35 EUR) und Covestro (+ 0,44 Prozent auf 47,61 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Porsche (-2,13 Prozent auf 86,40 EUR), Sartorius vz (-1,65 Prozent auf 280,50 EUR), Siemens Energy (-1,56 Prozent auf 10,72 EUR), Rheinmetall (-1,38 Prozent auf 285,00 EUR) und Porsche Automobil vz (-0,66 Prozent auf 45,26 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 912 296 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 163,103 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

