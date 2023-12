Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,72 Prozent auf 27 353,02 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 253,290 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,145 Prozent auf 27 196,29 Punkte an der Kurstafel, nach 27 156,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 27 363,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 023,61 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,37 Prozent. Vor einem Monat, am 20.11.2023, lag der MDAX noch bei 26 394,86 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.09.2023, den Wert von 27 184,19 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, bei 24 962,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 7,37 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell United Internet (+ 12,28 Prozent auf 22,86 EUR), Gerresheimer (+ 4,35 Prozent auf 94,85 EUR), SMA Solar (+ 3,87 Prozent auf 56,35 EUR), Vitesco Technologies (+ 3,09 Prozent auf 90,10 EUR) und RTL (+ 3,02 Prozent auf 35,50 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Delivery Hero (-3,13 Prozent auf 28,80 EUR), Nemetschek SE (-1,20 Prozent auf 79,12 EUR), HelloFresh (-1,20 Prozent auf 14,46 EUR), Nordex (-1,19 Prozent auf 9,81 EUR) und Fraport (-1,17 Prozent auf 55,66 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 030 495 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,914 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

