Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,22 Prozent schwächer bei 26 531,40 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 243,654 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,012 Prozent tiefer bei 26 586,00 Punkten in den Handel, nach 26 589,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 586,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 475,02 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,18 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 30.04.2024, den Stand von 26 264,39 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.02.2024, den Stand von 25 824,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, stand der MDAX bei 26 795,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,14 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit United Internet (+ 2,49 Prozent auf 22,20 EUR), Aroundtown SA (+ 2,33 Prozent auf 2,11 EUR), CTS Eventim (+ 0,86 Prozent auf 81,85 EUR), HELLA GmbH (+ 0,84 Prozent auf 83,60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,83 Prozent auf 38,67 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil KION GROUP (-2,50 Prozent auf 43,27 EUR), Delivery Hero (-1,88 Prozent auf 27,13 EUR), TeamViewer (-1,10 Prozent auf 11,66 EUR), Sixt SE St (-1,08 Prozent auf 73,25 EUR) und Jungheinrich (-1,00 Prozent auf 35,80 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 429 746 Aktien gehandelt. Mit 18,773 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die Lufthansa-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 18,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

