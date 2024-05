Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich

Der MDAX schloss den Handelstag im Plus ab.

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,31 Prozent stärker bei 27 231,19 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 242,310 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,003 Prozent fester bei 27 146,88 Punkten, nach 27 146,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 133,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 356,50 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 0,785 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.04.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 625,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 999,48 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, bei 27 388,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,46 Prozent aufwärts. Bei 27 641,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Gerresheimer (+ 12,66 Prozent auf 105,00 EUR), Jungheinrich (+ 5,00 Prozent auf 36,54 EUR), CTS Eventim (+ 4,83 Prozent auf 84,60 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,24 Prozent auf 105,70 EUR) und KION GROUP (+ 3,65 Prozent auf 46,25 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-6,16 Prozent auf 9,24 EUR), TAG Immobilien (-4,51 Prozent auf 14,20 EUR), Aroundtown SA (-4,32 Prozent auf 2,08 EUR), LEG Immobilien (-3,05 Prozent auf 83,90 EUR) und PUMA SE (-3,02 Prozent auf 48,25 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 157 110 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 18,709 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 5,20 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at