Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Mega-Deal
|
27.11.2025 16:21:38
Bechtle erhält staatliche Großaufträge - Aktie deutlich im Plus
Für die Aktie geht es am Donnerstag via XETRA zeitweise um 8,84 Prozent nach oben auf 43,32 Euro. Sie notierte damit mit an der Spritze im MDAX. Im laufenden Jahr hat sie rund 35 Prozent gewonnen.
Bereits bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das dritte Quartal hatte sich Bechtle-Chef Thomas Olemotz insgesamt optimistisch zur jüngst aufgehellten Geschäftsentwicklung geäußert. "Der Trend im Oktober stimmt uns optimistisch", sagte er Mitte November. Der positive Trend halte bislang auch im November an. Dabei kämen die wesentlichen Impulse und damit die Grundlage des Optimismus für das Schlussquartal aus dem Geschäft mit Kunden aus dem öffentlichen Bereich.
Den Jahresausblick hat der Manager zuletzt bestätigt und hält sogar mehr als das untere Ende der ausgegebenen Zielspanne für "nicht unmöglich". Für 2025 erwartet Olemotz ein Vorsteuerergebnis in einer Bandbreite von minus bis plus fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 345 Millionen Euro. Das Geschäftsvolumen soll insgesamt leicht wachsen, der Umsatz voraussichtlich etwas schwächer.
Bechtle litt viele Monate unter einer Nachfrageschwäche, weil die Kunden sich in Reaktion auf die schleppend verlaufende Konjunktur und globale Unsicherheiten mit Investitionen zurückhielten. Die nun geschlossenen Rahmenvereinbarungen umfassen laut Mitteilung die bundesweite Bereitstellung von Produkten aus dem Netzwerk- und dem Server-Portfolio des Herstellers HPE sowie damit verbundene Dienstleistungen.
/err/lew/he
NECKARSULM (dpa-AFX)
